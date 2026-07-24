Про це йдеться в новому звіті ПС ЗСУ.

Що розповіли оборонці неба про ракетний обстріл українських регіонів 24 липня?

За даними військових, близько 11:30 російські війська випустили по Київщині три балістичні ракети "Іскандер-М/С-400" з північного напрямку. Під час бойової роботи українській ППО вдалося перехопити одну з трьох ракет. Водночас дві балістичні ракети влучили в Бучанському районі Київської області.

Крім того, близько 11:45 Росія завдала удару по Одеській області, застосувавши дві протикорабельні ракети "Онікс", які були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Завдяки активній протидії Сил оборони України ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Також протягом доби, з 07:00 до 16:30, у повітряному просторі України зафіксували понад 90 ударних безпілотників, понад третина з яких були реактивними. Станом на 16:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 ворожий дрон.

У Повітряних силах закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, стежити за повідомленнями офіційних джерел та негайно переходити в укриття, особливо під час загрози застосування балістичного озброєння.