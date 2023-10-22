"Провели последние секунды, сортируя посылки": "Новая почта" опубликовала момент удара по Харькову

Поздно вечером 21 октября российские военные нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты". Компания поделилась новым видео, на котором видно, что при ударе работники продолжали выполнять свою работу.

Они сортировали свертки для гражданских, пострадавших в результате войны. Однако все это оборвала одна российская ракета, унеся жизни 6 человек.

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Удар по терминалу "Новой почты"

Вечером 21 октября россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в поселке городского типа Коротыч, что под Харьковом. На момент удара на территории предприятия находились 22 рабочих.

"Новая почта" опубликовала видео, на котором видно, что через мгновение до удара работники терминала продолжали работу. Они сортировали посылки с лекарством и гуманитарной помощью и перемещали их по помещению. Их должны были отправить гражданским, пострадавшим из-за российской агрессии.

Российская ракета унесла жизни 6 работников, еще 17 получили ранения – ни один человек не остался невредим.

Россия уничтожила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространите информацию,

– отметили в "Новой почте".

Что известно о российской атаке