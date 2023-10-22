"Провели последние секунды, сортируя посылки": "Новая почта" опубликовала момент удара по Харькову
Источник:"Новая почта"
Поздно вечером 21 октября российские военные нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты". Компания поделилась новым видео, на котором видно, что при ударе работники продолжали выполнять свою работу.
Они сортировали свертки для гражданских, пострадавших в результате войны. Однако все это оборвала одна российская ракета, унеся жизни 6 человек.
Смотрите также В сети показали вероятный момент прилета по "Новой почте" возле Харькова: жуткие кадры
Удар по терминалу "Новой почты"
Вечером 21 октября россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в поселке городского типа Коротыч, что под Харьковом. На момент удара на территории предприятия находились 22 рабочих.
"Новая почта" опубликовала видео, на котором видно, что через мгновение до удара работники терминала продолжали работу. Они сортировали посылки с лекарством и гуманитарной помощью и перемещали их по помещению. Их должны были отправить гражданским, пострадавшим из-за российской агрессии.
Российская ракета унесла жизни 6 работников, еще 17 получили ранения – ни один человек не остался невредим.
Россия уничтожила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространите информацию,
– отметили в "Новой почте".
Что известно о российской атаке
- Рабочие "Новой почты" не успели перейти к укрытиям, ведь между объявлением воздушной тревоги и взрывами – несколько секунд. Известно, что самому младшему пострадавшему было всего 19 лет, а самому старшему – 42.
- Оказалось, что это не первая попытка россиян уничтожить этот терминал – раньше уже попадали в этот центр.
- Владимир Зеленский осудил российский террор и подчеркнул, что россияне должны ответить за совершенное. Также госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир ".
- 22 октября компания объявила днем траура по погибшим коллегам. В том числе "Новая почта" сменила логотип в соцсетях на темный вариант.