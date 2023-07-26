Неутешительные, – Зеленский подвел итоги результатов проверки военкомов

После скандала с военкомом Евгением Борисовым Владимир Зеленский поручил проверить других военкомов. Во время обращения к украинцам 26 июля украинский лидер подвел первые итоги.

Зеленский подчеркнул, что результаты – неутешительные. Правоохранители реализуют их законным способом. Тогда общество все увидит.

Обратите внимание Никто не простит депутатам, судьям, военкомам, – Зеленский обратился к украинцам

Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина выиграет войну, начатую Россией. Кроме того, украинцы выиграют для своей страны такую государственную жизнь, которая будет достойна героических защитников и защитниц. Зеленский добавил, что "недостойным в такой жизни места нет".

Скандал с военкомом Борисовым

В 2023 году в Украине разразился скандал с одиозным военкомом Евгением Борисовым. Его подозревают в незаконном обогащении. Говорится, что во время военного положения он за деньги выдавал указания подчиненным относительно того, кого из военнообязанных не стоит призывать во время общей мобилизации. За время полномасштабной войны в "копилку" семьи Борисова добавилось имущество. В частности, говорится о недвижимости в Испании.

Борисов уже задержали. По состоянию на 25 июля суд отправил его под стражу. Борисов жаловался из-за проблем со здоровьем.