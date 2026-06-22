Студентов массово проверяют: кто рискует лишиться отсрочки от мобилизации

В Украине усилили проверки студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Особое внимание уделяется мужчинам старше 25 лет, число которых в учебных заведениях резко возросло после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

Смотрите также : Суд в Днепре встал на сторону ТЦК: почему студента мобилизовали фактически без нарушений

Кто из студентов рискует лишиться отсрочки?

По словам главы Государственной службы качества образования Украины, если студент фактически не учится, пропускает занятия или не сдает сессию, это может стать основанием для отчисления. В таком случае человек также теряет право на отсрочку от мобилизации.

После 2022 года количество студентов старшего возраста в Украине резко увеличилось — с примерно 30 тысяч до около 230 тысяч по состоянию на 1 мая этого года. Именно это и стало причиной более масштабных проверок в учебных заведениях.

В ходе проверок выявляются как нарушения при поступлении, так и систематическое не посещение занятий или проблемы с учебным процессом. Среди основных оснований для отчисления называют регулярные пропуски, несвоевременную сдачу сессии и нарушения при зачислении.

Только в прошлом году по результатам проверок из учебных заведений отчислили около 30 тысяч студентов. В этом году проверки продолжаются, а окончательные результаты ожидаются после завершения летней сессии. В ведомстве подчеркивают, что цель проверок заключается не в массовом отчислении, а в установлении факта реального обучения и законности получения статуса студента.

Напомним, Министерство образования и науки заявляет, что разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет не привело к массовому оттоку студентов из Украины. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, ситуация в сфере поступления и обучения остается стабильной.

Он отметил, что система поступления в высшие учебные заведения работает без существенных изменений, а количество регистраций на Национальный мультипредметный тест даже растет. Около 30 тысяч заявок на тестирование подали украинцы, находящиеся за рубежом, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к обучению в Украине.

Кроме того, по его словам, украинские университеты, особенно в западных регионах, остаются популярными среди абитуриентов. Однако часть молодежи традиционно выбирает обучение за рубежом, что является устойчивой тенденцией.