Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как ПВО отработала по целям?

Во время ночной атаки противник применил по территории Украины баллистическую ракету "Искандер-М", противорадиолокационную ракету Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-35. Кроме того, летели 138 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Вражеские воздушные цели летели с нескольких направлений в России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Основное направление удара – Сумщина, Одесчина,

– уточнили военные.

Предварительно противовоздушная оборона уничтожила или подавила 112 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Однако не обошлось без последствий: цели противника попали на 16 локациях. Еще на двух местах упали обломки.

Какие последствия атаки?

В Запорожье под атакой находилась гражданская инфраструктура. Поврежден частный дом, а также горел "Эпицентр". Также около 1 200 абонентов остались без электроснабжения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром скоростная цель врага атаковала Одессу. В результате в городе была повреждена инфраструктура.