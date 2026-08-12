Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Як ППО відпрацювала по цілях?

Під час нічної атаки противник застосував по території України балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну ракету Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-35. Крім того, летіло 138 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Ворожі повітряні цілі летіли з кількох напрямків Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Основний напрямок удару – Сумщина, Одещина,

– уточнили військові.

Попередньо, протиповітряна оборона знищила або подавила 112 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Однак не обійшлось без наслідків: цілі противника влучили на 16 локаціях. Ще на двох місцях впали уламки.

Які наслідки атаки?

У Запоріжжі під атакою була цивільна інфраструктура. Пошкоджено приватний будинок, а також горів "Епіцентр". Також близько 1200 споживачів залишились без електропостачання. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вранці швидкісна ціль ворога атакувала Одесу. Внаслідок цього у місті було пошкоджено інфраструктуру.