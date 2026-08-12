Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.
Як ППО відпрацювала по цілях?
Під час нічної атаки противник застосував по території України балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну ракету Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-35. Крім того, летіло 138 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".
Ворожі повітряні цілі летіли з кількох напрямків Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму.
Основний напрямок удару – Сумщина, Одещина,
– уточнили військові.
Попередньо, протиповітряна оборона знищила або подавила 112 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Однак не обійшлось без наслідків: цілі противника влучили на 16 локаціях. Ще на двох місцях впали уламки.
Які наслідки атаки?
У Запоріжжі під атакою була цивільна інфраструктура. Пошкоджено приватний будинок, а також горів "Епіцентр". Також близько 1200 споживачів залишились без електропостачання. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Вранці швидкісна ціль ворога атакувала Одесу. Внаслідок цього у місті було пошкоджено інфраструктуру.