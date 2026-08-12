Про це пише Суспільне.

Які наслідки?

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 06:14. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох ворожих швидкісних цілей на Південь країни. Одна з них летіла у напрямку Одеси.

Вже приблизно за дві хвилини жителі обласного центру почули звуки вибухів.

О 06:21 в усій області пролунав відбій повітряної тривоги.

Місцева влада наразі не інформувала про можливі наслідки атаки.

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Нагадаємо, вночі Росія атакувала цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок повітряної атаки пошкоджено приватний будинок та загорівся "Епіцентр". Також близько 1200 споживачів залишились без електропостачання. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Напередодні під прицілом агресора були потужності компанії ДТЕК Нафтогаз на Полтавщині.