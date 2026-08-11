Про це повідомили у ДТЕК.

Що відомо про наслідки удару?

Збройні сили країни-агресорки продовжують завдавати ударів по енергетичному сектору України. Ввечері 11 серпня росіяни атакували безпілотниками Полтавщину.

Внаслідок обстрілу об'єкт газовидобутку зупинив роботу. Наразі підприємство повністю припинило своє функціонування.

Раніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич розповідав про влучання БпЛА по промисловому підприємству. Він зазначав, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Також 11 серпня росіяни атакували дронами Одеську область. Ворожий БпЛА влучив у вантажний автомобіль, що спровокувало масштабну пожежу.

Уночі того ж дня Запоріжжя опинилося під масованим повітряним ударом російської армії. Для атаки по обласному центру ворог застосував балістичні ракети та КАБи. Відомо про 7 загиблих та 24 постраждалих.