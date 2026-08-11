Об этом сообщили в ДТЕК.

Что известно о последствиях удара?

Вооруженные силы страны-агрессорки продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины. Вечером 11 августа россияне атаковали беспилотниками Полтавщину.

В результате обстрела объект газодобычи остановил работу. В настоящее время предприятие полностью прекратило свое функционирование.

Ранее начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич рассказывал о попадании БПЛА по промышленному предприятию. Он отмечал, что в результате атаки пострадавших нет.

Также 11 августа россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский БпЛА попал в грузовой автомобиль, что спровоцировало масштабный пожар.

Ночью того же дня Запорожье оказалось под массированным воздушным ударом русской армии. Для атаки по областному центру враг применил баллистические ракеты и КАБ. Известно о 7 погибших и 24 пострадавших.