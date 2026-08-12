Об этом сообщает Суспильне.

Какие последствия?

Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена ​​в 06:14. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили о движении нескольких вражеских скоростных целей на Юг страны. Одна из них летела в направлении Одессы.

Уже примерно через две минуты жители областного центра услышали звуки взрывов.

В 06:21 по всей области раздался отбой воздушной тревоги.

Местные власти пока не информировали о возможных последствиях атаки.

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Напомним, ночью Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Запорожья. В результате воздушной атаки поврежден частный дом и загорелся "Эпицентр". Также около 1200 потребителей остались без электроснабжения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне под прицелом агрессора находились мощности компании ДТЭК Нафтогаз на Полтавщине.