Провокации не пройдут: из Луганщины вывезли весь хлор из-за обстрелов оккупантов

Из-за обстрелов российских захватчиков из Луганской области вывезли весь хлор. Работники водоканала теперь очищают воду безопасным веществом.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что российские провокации "не пройдут".

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Весь хлор вывезли

"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", – заявил Гайдай.

Напомним, вчера, 11 апреля, российские пропагандисты распространили фейк об Украине с тем, чтобы снизить уровень доверия к государству на международной арене. В частности, говорилось о "подрыве резервуаров с хлором в Попаснянском районе".

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