Данилов оценил угрозу провокации окупантов "под чужим флагом" в Черном море

После саботирования зернового соглашения Россия делает все для того, чтобы акватория Черного моря стала опасной для судов. Как украинских, так и иностранных. Россияне планируют больше опасных провокаций.

Угроза российских ударов по судам в Черном море нельзя недооценивать. Россия прибегает к все более жестоким методам шантажа. Об этом в интервью для 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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На что может пойти Россия в Черном море

В британской разведке заявили, что Россия вывела в Черном море свой корвет для перехвата коммерческих судов. В то же время, накануне в Госдепе США сообщали о том, что Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море.

Они могут делать все что угодно. Они способны. Все, что у них было во времена правления Путина, они же не гнушаются ничем. Для них международное право вообще отсутствует. Это большая трагедия для мира,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Сегодня Россия манипулирует боевиками с ППК "Вагнером", которые находятся в Беларуси. Страна-террориста не гнушается манипулировать и другими вещами, заставляя мир идти на уступки.

"Очень опасная ситуация. Нам нужно внимательно смотреть, чтобы этот предел не был перейден. Если так будет происходить, то каждая страна будет иметь право применять силу для решения международных вопросов. Тогда о каком мире будем говорить?", – подчеркнул секретарь. СНБО.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

Ситуация в Черном море становится более опасной: что известно