Развенчан уже третий российский миф, – Жданов об "атаке ДРГ" в Брянской области

Ситуация, произошедшая 2 марта в Брянской области, еще раз показала, что Россия любит преувеличивать реальные факты. Инцидент с участием "украинской ДРГ" носит политический характер.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, информация в России часто усеяна мифами.

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Политический ракурс инцидента

Олег Жданов пояснил, что, учитывая разные источники, организация "Русский добровольческий корпус" провела операцию под Брянском с согласия украинского командования с призывом борьбы против путинского режима.

Цель была в том, чтобы продемонстрировать возможности, поэтому они даже не прятали лицо,

– убежден он.

По его мнению, такие действия нельзя рассматривать как террористический акт. С этим даже согласился и сам российский диктатор Владимир Путин.

"Они не оказали никакого силового влияния", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов добавил, что таким образом была продемонстрирована гражданская позиция по ситуации в РФ.

Фактически, я бы это расценивал как политическое событие, акт с призывом к борьбе с действующим режимом,

– сосредоточил внимание он.

По словам Жданова, ситуация в Брянской области – развенчивание одного из трех мифов о России.

Олег Жданов объяснил, какое значение имеет "атака ДРГ" под Брянском: смотрите видео

Российская мифология

Олег Жданов убежден, что первый миф, в который свято верят россияне, это наличие второй армии мира.

Российские войска не соответствуют статусу второй армии мира,

– объяснил он и заметил, что этот фейк украинцы прекрасно разоблачили.

По мнению военного эксперта, второй развенчанный миф – всесильная противовоздушная оборона РФ.

"Летает все, что угодно, и ничего не может его сбить", – удачно подметил Жданов.

По его словам, третий миф касается границы, которую россияне так упорно укрепляли.

45 человек, полроты, зашли с оружием, прогулялись, сняли видео и вышли,

– подчеркнул он.

К тому же интересно, сколько денег вложили губернаторы пограничных областей в оборудование инженерных полос обороны, оказавшихся совсем неэффективными.

Инцидент в Брянской области: что известно