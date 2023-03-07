Развенчан уже третий российский миф, – Жданов об "атаке ДРГ" в Брянской области
Ситуация, произошедшая 2 марта в Брянской области, еще раз показала, что Россия любит преувеличивать реальные факты. Инцидент с участием "украинской ДРГ" носит политический характер.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, информация в России часто усеяна мифами.
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Политический ракурс инцидента
Олег Жданов пояснил, что, учитывая разные источники, организация "Русский добровольческий корпус" провела операцию под Брянском с согласия украинского командования с призывом борьбы против путинского режима.
Цель была в том, чтобы продемонстрировать возможности, поэтому они даже не прятали лицо,
– убежден он.
По его мнению, такие действия нельзя рассматривать как террористический акт. С этим даже согласился и сам российский диктатор Владимир Путин.
"Они не оказали никакого силового влияния", – подчеркнул военный эксперт.
Олег Жданов добавил, что таким образом была продемонстрирована гражданская позиция по ситуации в РФ.
Фактически, я бы это расценивал как политическое событие, акт с призывом к борьбе с действующим режимом,
– сосредоточил внимание он.
По словам Жданова, ситуация в Брянской области – развенчивание одного из трех мифов о России.
Олег Жданов объяснил, какое значение имеет "атака ДРГ" под Брянском: смотрите видео
Российская мифология
Олег Жданов убежден, что первый миф, в который свято верят россияне, это наличие второй армии мира.
Российские войска не соответствуют статусу второй армии мира,
– объяснил он и заметил, что этот фейк украинцы прекрасно разоблачили.
По мнению военного эксперта, второй развенчанный миф – всесильная противовоздушная оборона РФ.
"Летает все, что угодно, и ничего не может его сбить", – удачно подметил Жданов.
По его словам, третий миф касается границы, которую россияне так упорно укрепляли.
45 человек, полроты, зашли с оружием, прогулялись, сняли видео и вышли,
– подчеркнул он.
К тому же интересно, сколько денег вложили губернаторы пограничных областей в оборудование инженерных полос обороны, оказавшихся совсем неэффективными.
Инцидент в Брянской области: что известно
- Утром 2 марта российские "СМИ" заявили, что якобы "украинская ДРГ" зашла в один из поселков в Брянской области. Пропагандисты придумали разные ложные истории о гибели людей и ранении ребенка.
- Впоследствии ответственность за инцидент взял на себя "Русский добровольческий корпус", опубликовавший соответствующее видео.
- По словам Алексея Данилова, Путин уже не контролирует все процессы на территории России, они начинают расползаться. Это означает разрушение централизованных структур.
- Экссотрудник ФСБ России считает, если 50 человек могут спокойно пересечь государственную границу, значит пограничная служба не работает, а пограничная служба в России – это ФСБ.