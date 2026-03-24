В Раде прокомментировали чуки о том, что "слуги" отказались идти на заседание из-за "угроз"
- Депутат от "Слуги народа" прокомментировал данные о якобы провокациях в правительственном квартале.
- В настоящее время парламент работает в обычном режиме, и большинство депутатов планирует участвовать в заседаниях.
Появились сообщения, что часть депутатов из фракции "Слуга народа" и других групп, в том числе бывшей ОПЗЖ и "Доверия", якобы планирует не приходить на заседания парламента. Все это из-за опасений возможных провокаций и давления в правительственном квартале.
На эту информацию отреагировали в парламенте. Подробнее об этом рассказал источник Укринформа среди народных депутатов.
Актуально Из Рады может уйти еще один нардеп
Действительно ли в правительственном квартале возможны провокации, и будут ли работать депутаты?
По словам одного из депутатов от "Слуги народа", никаких подтверждений подготовки таких инцидентов нет, а сам правительственный квартал находится под усиленной охраной еще с начала полномасштабной войны.
Впервые слышу о каких-то провокациях в правительственном квартале,
– подчеркнул он.
Речь идет о жестком контроле доступа для всех, включая депутатов, госслужащими, журналистами и местными жителями. Поэтому, по его мнению, силовые структуры просто не допустили бы подобных ситуаций.
Парламент, как отмечается, работает в обычном режиме, и пока не рассматривается ни отмена ближайшего заседания, ни срыв пленарной недели.
Также депутат опроверг слухи о якобы массовом отказе около 60 народных избранников посещать Раду, отметив, что проблемы с явкой случались во всех созывах, но такие цифры выглядят необоснованными.
По его словам, большинство коллег находится на рабочих местах и планирует участвовать в заседании.
В нашей стране все быстро меняется, но пока оснований для отмены всей пленарной недели я не вижу,
– сказал он.
24 Канал обратился за официальным комментарием по ситуации к главе пресс-службы Аппарата ВР, а также спросил о положении в Раде у самих нардепов. В случае получения ответа – мы непременно сообщим.
Могут ли депутаты пойти на фронт?
Недавно президент Зеленский отметил, что результативность голосований в Раде пока недостаточна и требует повышения. Он также подчеркнул, что в условиях военного положения народные депутаты должны или полноценно выполнять свои обязанности в парламенте, или участвовать в обороне государства на фронте
В то же время Федор Вениславский расценил слова главы государства как политическое заявление. По его мнению, ключевой проблемой остается отсутствие налаженной коммуникации между Верховной Радой, правительством и Офисом президента.
Ситуацию со своей стороны прокомментировал и Давид Арахамия. Он пояснил, что президент не говорил о принудительном привлечении депутатов в армию. Речь шла о потенциальных изменениях в законодательстве, которые могли бы позволить народным избранникам добровольно вступать в ВСУ.
По его словам, часть депутатов уже выражает такое желание, однако действующие нормы пока ограничивают эту возможность, поэтому вопрос может быть вынесен на дальнейшее обсуждение в парламенте