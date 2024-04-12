В Москве "взорвался" предатель из СБУ: момент подрыва его машины попал на видео
В российской столице "неприятность" случилась с коллаборантом и экс-работником Службы безопасности Украины. Его автомобиль вместе с водителем взорвали.
Как сообщают росСМИ, речь идет о Василии Прозорова, который еще 10 лет назад предал Украину.
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Коллаборациониста "подняли в воздух"
12 апреля днем в Москве бывшего работника СБУ настигла кара небесная. На видео попал момент, как мужчина садится в свой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, и через несколько секунд машина слегка подпрыгивает и теряется в облаке дыма.
Момент подрыва Прозорова в авто: видео соцсети
Пропагандисты выдвигают две версии: либо взрыв произошел вызвал самодельное взрывное устройство или прорыв подземной газовой трубы. РосСМИ отмечают, что неподалеку от места происшествия проходили земляные работы и прокладка газопровода.
Известно, что Прозоров таки жив. Его загрузили в машину реанимации. На кадрах видно, что он в сознании, прикрывает лицо медицинской простыней.
В каком состояние находится Прозоров: видео соцсети
У мужчины повреждены ноги и левая рука.
Напомним, что Прозоров в год оккупации Крыма перешел на сторону России и сотрудничал с российскими спецслужбами.
48-летний мужчина работал на украинские спецслужбы с 1999 – 2018 годов.
С 2014 года Прозоров начал "шпионить" в пользу Кремля. Сам Прозоров заявил, что изменил Украине "по идеологическим мотивам".
В 2017 году мужчина перебрался в Россию.
Стоит заметить, на коллаборанта уже готовили покушение год назад. Тогда мужчина посещал оккупированный Бердянск. Однако, как отмечают пропагандисты, ликвидировать "перебежчика" не удалось.
Отметим, что ранее ряд других коллаборантов испытывали покушения. 6 декабря в Пригожин отправили "маленького винтика" Илью Киву. Его застрелили в Подмосковье. В шаге от ада находился предатель Олег Царев. Однако ему повезло больше, чем Киве.
Глава СБУ Украины, комментируя "несчастные случаи" с коллаборантами и российскими негодяями, отметил, что они отдают кармические долги перед украинским народом.