Прозвучали взрывы в Киеве: ПВО работает по "Шахедам"
- Взрывы прогремели в Киеве из-за атаки российскими дронами-камикадзе "Шахед".
- Жителей призвали оставаться в укрытиях, пока ПВО работает над ликвидацией угрозы.
Россияне атакуют Украину, в частности Киев, с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате этого в столице прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и корреспондентов Суспильного.
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Что известно об атаке на Киев
Воздушную тревогу на территории столицы объявили ориентировочно в 22:02. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников по городу. Уже в 22:19 в Киеве было шумно.
До этого в городской военной администрации призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги в Киеве. Уже после взрывов там объяснили ситуацию.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности,
– говорится в сообщении.
К слову, незадолго до этого взрывы были слышны и в Киевской области. В областной военной администрации также сообщали о фиксации БПЛА и работе сил противовоздушной обороны по целям. Детали пока неизвестны.