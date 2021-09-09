Прыгали в воду, чтобы спастись: в Индии десятки людей пропали без вести из-за столкновения судов

На реке Брахмапутра, что в Индии, произошла авария с участием двух пассажирских судов. В результате столкновения бесследно исчезли десятки людей.

Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил, что сейчас принимаются меры для спасения граждан. Начата поисково-спасательная операция, к которой готова присоединиться армия.

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Сейчас спасли около 42 человек, в том числе ребенка, немало пострадавших в больницах.

В медучреждении от полученных травм во время аварии скончалась одна из спасенных женщин.

Авария судов на реке

Известно, что пассажирское судно с примерно 120 пассажирами на борту, следовавшее из речного острова Малуджа к Нимати Гати, столкнулось со встречной лодкой.

Лодка "Ма Камала" перевернулась, а затем затонула,

– сказал представитель Департамента внутреннего водного транспорта.

На кадрах с места происшествия видно, как одно из судов переворачивается, а пассажиры прыгают в воду, чтобы спастись.

Багаж, а также мотоциклы и автомобили на лодках смыло в реку.

В Индии столкнулись два пассажирских судна​ / Фото Batori WORLD