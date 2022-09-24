Гауляйтеры получили "по шапке" за провал псевдореферендума в Мариуполе

В Мариуполе провалили подготовку к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий в состав россии. На всех "избирательных участках" города наблюдается небольшая явка.

Провал организации фейкового "волеизъявления" россияне возлагают на местных коллаборантов. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Провал подготовки

Советник мэра Мариуполя рассказал, что оккупанты подвели итоги подготовки к псевдореферендуму и остались недовольны действиями мариупольских коллаборантов.

Гауляйтеры получили "по шапке", потому что явка сверхнизкая, несмотря на то, что военные "мобильные группы" вылавливают людей по городу. Понятно, что где-то они бюджетников и рабочих согнали, но этого катастрофически не хватает для голосов, так как полупустые урны,

– объяснил Андрющенко.

По его словам, россияне решили изменить тактику и начали приходить "мобильными группами" к людям, уже работающим на так называемых "российских подрядчиков".

"Они встречали людей "мобильными группами" с автоматчиками с очень простым посылом: либо вы сейчас голосуете, либо, по меньшей мере, теряете работу и заработную плату. Людей продолжают принуждать идти на псевдореферендум", – добавил чиновник.

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Участки у "умывальных"

Андрющенко указал, что оккупанты установили в городе несколько "избирательных палаток" на месте "мобильных душевых".

Вот в этих "умывальных" без внутреннего оборудования расположены избирательные участки в местах "наибольшей концентрации людей". Желающих не так много – урны полупустые. Пропагандисты снимают свои ролики, пытаются увеличить широким углом объективов количество людей, однако там очень просто можно увидеть, что в урнах нет бюллетеней,

– заверил советник мэра города.

По его мнению, это означает, что на "участках" на самом деле нет людей.

"Значительная часть мариупольцев прислушались к советам мэрии по поведению на "референдумах" и просто выехали из города – на побережье, в Мариупольский район по селам и скрываются от принудительных мер. Понятно, что для "результатов" это не имеет никакого значения. Нарисуют они все, что нужно", – подчеркнул чиновник.

По его словам, в донецких и мариупольских пабликах ширится лозунг пропагандистов "за что воюем, за то и голосуем", который якобы должен стимулировать мариупольцев идти на "участки".

"Они 8 лет говорят, что якобы Донбасс воюет за русский язык, самоопределение, автономию и выполнение "минских соглашений". Теперь оказывается, что он воюет за россию. В конце концов хотя бы здесь начали признаваться", – рассказал советник.

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Будет ли мобилизация

Андрющенко отметил, что районы, где проводят псевдореферендумы, россияне сразу аннексируют.

Никто не будет играть в отсроченную историю. После референдума они быстро должны бы были объявить мобилизацию и "добирать" всех тех, кого должны были мобилизовать. Мужчины Мариуполя не слышат, что говорят российские пропагандисты. К тем голосам надо бы прислушаться, потому что потом очень легко понять, что будет происходить,

– объяснил чиновник.

По его словам, пропагандисты говорят, что "отстаивать российские интересы" должны те, "кто присоединился к россии прямо сейчас".

"Мобилизация украинцев будет очень быстрой и мощной. Это касается не только Донецкой и Луганской областей, но и Запорожья и Херсона", – резюмировал советник мэра Мариуполя.

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