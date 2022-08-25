Боятся пускать херсонцев в Россию, – активист предположил, каким будет "референдум" в Херсоне

Разведки западных стран сообщали, что в ближайшее время оккупанты попытаются провести псевдореферендум в Херсонской области. Эта информация стала неожиданной для местных жителей.

Жители херсонской области считали, что россияне уже не отважатся на проведение "референдума" из-за своих внутриполитических проблем. Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Каким рискам "референдум" подвергает оккупантов

По его словам, это совсем не связано с невозможностью фальсификации. То, что оккупанты могут сделать пока будет "дешевой имитацией" для пропагандистской картинки.

"До сих пор проблемой было именно то, что оккупанты не знали, что им делать. Присоединять Херсонскую область по результатам такого псевдореферендума означает подвергать саму россию огромными рисками, как внешние – усиление санкций, так и главное – риски безопасности ", – отметил активист.

Они безумно боятся жителей Херсонской области. Боятся их пускать на территорию россии. Они подозревают херсонцев в тех "хлопках", которые происходят в Крыму сейчас,

– рассказал Молчанов.

Если же не присоединять Херсонскую область в состав россии, то уменьшится количество коллаборантов и желающих активно работать среди них. То есть оба сценария являются проблемными для оккупантов.

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Почему ускоряют проведение псевдореферендума

По словам Молчанова, если информация от американской разведки правдива, причиной ускорения может быть то, что оккупанты видят, насколько плохи перспективы переправ. Они понимают, что в зимнее время, когда река будет холодной, переправка водным транспортом станет проблемой.

По его мнению, в таком случае может осуществляться только критическая поставка войск, уже находящихся на правом берегу Херсонской области, но о каких-то серьезных действиях и наступлениях не говорится. Все гражданские возможности, например, снабжение наличными – станут невозможными вообще, поэтому оккупанты так спешат.

Это единственное логическое объяснение, почему они вдруг дали указание провести псевдореферендум, несмотря на то, что ни одна организационная подготовка к нему не проводилась, кроме агитации,

– отметил Молчанов.

Он добавил, что до сих пор нет определенной формы бюллетеней и электронных списков избирателей для проведения так называемого референдума. Кроме того, в большинстве общин нет никаких комиссий.

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