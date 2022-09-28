Когда учителя по математике плачут: оккупанты зашкварились с количеством "избирателей" в Запорожье
Источник:РИА-Мелитополь
Оккупанты превратили "референдумы" на оккупированных территориях просто в цирк. Ведь "результаты" были известны и без "голосования".
В частности, в Запорожье гауляйтер евгений балицкий и его приспешники уже объявили придуманное количество людей, якобы принявших участие в "референдуме". Соврали, что пришло почти 40 тысяч человек.
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Почему балицкий наврал
Дело в том, что население всей Запорожской области по данным Минфина весной было около 1,63 миллиона человек. Балицкий учитывает почему-то всю область, хотя оккупирована лишь часть.
Если даже прибегнуть к этому безумию и представить, что балицкий говорит правду относительно явки, то получается, что она составляет чуть больше 2% населения области.
При этом, при проведении соцопроса процент неточности результатов, то есть погрешность, обычно составляет 2 – 3%. Учителя математики просто плачут из-за таких подсчетов.
На "референдумах" считали пустые бюллетени
- Россияне публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются придумывать чуть ли не стопроцентную "поддержку".
- На самом же деле причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса.
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