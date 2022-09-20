путин в который раз показал миру панику от бессилия

Уже не в первый раз читаю, что "референдумы" нужны россии, чтобы создать обоснование для применения ядерного оружия.

Страх вместо оружия

Это полный бред. Потому что кому, как не украинцам, должно быть понятно, что россии не нужно обосновать свои преступления против человечества.

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И сдерживает кремль от применения ядерного оружия точно не отсутствие обоснования. Но как страшилка на некоторых до сих пор действует.

путин приготовил новую страшилку для мира и пытается его запугать / Фото Getty Images

На чем "спалился" кремль

В этом и весь смысл такого решения: напугать чужих и хоть что-нибудь сделать, чтобы оправдать себя в глазах своих. На самом деле это просто паника от бессилия.

О важном Какую катастрофу путинского режима оккупанты скрывают за угрозой "референдумов"

Но разговоры о "референдумах" накануне важных заседаний Генеральной ассамблеи ООН – в нашу пользу. Это еще раз подчеркивает, что ни к каким переговорам путин не готов. И одолженные глаза у серка на встрече с Моди не что иное, как очередная кремлевская разводка для мира.

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