"Референдумы" сделают поражение россии еще более позорным, – Пионтковский

Оккупанты хотят провести псевдореферендумы на захваченных украинских территориях с 23 по 27 сентября. Путин делает это от безысходности, потому что все понимают, что россия обречена на поражение.

Об этом для 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что часть кремля не была столь категорична относительно "референдумов".

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"Решение объявить четыре украинских области территорией России – это отрезает все пути отступления. Это делает поражение еще более позорным. Представьте, когда сначала росармия выйдет на границы 24 февраля. Однако какой будет страна, которая считает 4 чужих области своими. Это усугубит ситуацию", – сказал публицист.

Как оккупанты готовятся к "голосованию"

У россиян нет поддержки украинцев на временно оккупированных территориях. Следовательно, они заставляют их прийти на псевдореферендумы и обманом получить личные данные. В частности, это происходит в Херсонской области, когда людям обещают гуманитарную помощь.

В Луганской области оккупационные власти запретили местным выезжать из Старобельска 23 – 27 сентября. К людям приходят с оружием.

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"Оккупанты создают вооруженные группы для обхода домов и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводят подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о таком "активном участии местных жителей в голосовании", – сообщили в Генштабе ВСУ.

В Запорожской области раздают паспорта. Кроме того, за предоставление личных данных обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

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