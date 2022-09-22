Оккупанты хотят использовать голоса детей на псевдореферендумах

Российские захватчики хотят привлечь детей к фейковому "референдуму". СБУ перехватила соответствующие документы террористической организации так называемой "днр".

Псевдореферендум планируют провести на временно оккупированной территории Донбасса. Таким образом, оккупанты надеются расширить "электоральную базу" поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины к россии.

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Как оккупанты хотят использовать голоса детей

Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании детей от 13 до 17 лет.

За счет малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов" для легитимизации фейкового плебисцита.

Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать в "избирательные участки" их родители, опекуны или представители так называемых "детских домов" на временно оккупированной территории региона.

Также для "накрутки показателей" псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в россию.

которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в Россию.



Пропагандисты начали публиковать псевдобюллетени / Фото из телеграмм- каналов

Соответствующие изменения в "избирательный процесс" его московские кураторы поручили так называемой "центральной избирательной комиссии днр". Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде "постановлений" и приложения по проведению фейкового голосования с участием несовершеннолетних.

СБУ идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления.

СБУ разоблачила новые замыслы оккупантов о "референдумах" / фото Служба безопасности Украины

Псевдореферендумы россиян: последние новости

20 сентября боевики на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов.

Как утверждают гауляйтеры, "референдумы" хотят провести 23 – 27 сентября.

21 сентября российский диктатор владимир путин заявил, что россия поддержит "референдумы" в квазиреспубликах, а также оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, потому что "не может бросить людей".

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