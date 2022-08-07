Зеленский пригрозил россиянам последствиями так называемых "референдумов" на оккупированных территориях

В Украине продолжаются 165 сутки полномасштабного вторжения россии. Оккупанты на временно занятых территориях нашего государства активно готовятся к проведению так называемых "референдумов".

Президент Владимир Зеленский пригрозил россиянам последствиями организации этих квазиголосований. В своем видеообращении от 7 августа он заверил, что избежать ответственности оккупантам и предателям не удастся, передает 24 канал.

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Зеленский об организации россией так называемых "референдумов"

Владимир Зеленский в своем видеообращении обратил внимание на то, что в эти летние дни еженедельно появляется все больше сообщений о том, что российские оккупанты готовятся к проведению псевдореферендумов на временно занятых ими территориях Юга нашего государства.

Президент четко заявил, что позиция Украины по этому вопросу остается решительной по-прежнему – наше государство ничего своего не отдаст, а причастные к преступной деятельности будут привлечены к ответственности.

Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение (провести псевдореферендумы – ред. 24 канал), будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной,

– подчеркнул Зеленский.

Наш президент также отметил, что если россияне все-таки решатся пойти по пути так называемых "референдумов", то сами же для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и государствами свободного мира. "Эти переговоры российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", – подытожил Владимир Зеленский.

Подробнее – вечернее обращение Владимира Зеленского от 7 августа: смотрите видео