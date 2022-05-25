Псевдоволонтер взял деньги за спасение из Мариуполя и "кинул": люди вскоре погибли

В Киевской области взяли под стражу 28-летнего мужчину, который под предлогом волонтерской помощи пообещал вывезти людей из блокадного Мариуполя. За это он хотел получить 10 тысяч гривен.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый записался волонтером в один из фондов. Там он помогал вести документацию.

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Как мужчина обманул потерпевшую

Подозреваемый наткнулся на сообщение девушки в одной из соцсетей, которая просила помочь вывезти ее маму и отчима из блокадного Мариуполя. Муж ответил, что может организовать это за 10 тысяч гривен.

Потерпевшая сразу перевела сумму на карту "волонтера" и ждала приезда родных. Она надеялась на договоренность и не искала других вариантов их спасения.

Впрочем, по данным следствия, 20 марта в результате пустых обещаний подозреваемого и его промедления родители потерпевшей погибли во время обстрелов Мариуполя.

Даже после этого подозреваемый долгое время уверял женщину, что с ее родными все хорошо, но полученные за перевозку деньги не вернул,

– сообщили в прокуратуре.

Схема была не новой для мужчины

По данным Киберполиции , задержанный также присвоил примерно 250 тысяч гривен за топливо для военных, которое он даже не планировал покупать.

"Под предлогом обеспечения волонтеров талонами на топливо, брал у последних деньги, однако свои обязательства не выполнял, а средства не возвращал. По такой схеме в течение марта 2022 злоумышленник обманул трех волонтеров", – рассказал Игорь Клименко.

По ходатайству прокурора на время следствия мужчина будет находиться под стражей без возможности внесения залога". Суд арестовал подозреваемого на 50 дней – в рамках досудебного расследования.

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