Берут под контроль администрации: правозащитник раскрыл планы России после псевдовыборов

Кремль провел псевдовыборы на оккупированных территориях Украины, заранее назначив победителем "Единую Россию" Путина. Однако оккупантам не придется сворачивать свои штабы, ведь уже вскоре они снова будут насильно прибегать к незаконному "волеизъявлению".

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский. По его мнению, уже в следующем году на оккупированных территориях могут начаться еще более серьезные репрессии.

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К чему будет готовиться Россия после псевдовыборов

Главная политическая задача псевдовыборов на оккупированных территориях состояла в том, чтобы взять под контроль глав тамошних администраций. Теперь процессами на оккупированных территориях будут руководить не коллаборанты, а те, кого изберут оккупационные администрации.

Также псевдовыборы являются подготовкой к проведению так называемых "российских президентских выборов" в 2024 году на оккупированных территориях. Фактически российским партиям даже не придется закрывать свои штабы. Оккупанты увидели, что у них не получается, и теперь будут готовиться к более важному событию с учетом своих ошибок.

Псевдовыборы на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут изменить их статус. В прошлом Россия признала "независимыми", но вскоре там уже не будет никаких квазисамостоятельных политических образований, а лишь 5 признанных Кремлем партий.

"План России состоит в том, чтобы создать на месте бывших так называемых "ЛДНР" создать округ "новороссия". Это будет сделано до российских президентских выборов под лозунгом "Путин присоединил новороссию". Учитывая это, оккупанты начали переименовывать местные предприятия, как "железнодорожные дороги новороссии" - убежден правозащитник.

Павел Лисянский о возможных последствиях псевдовыборов на оккупированных территориях: смотрите видео

Угроза от новых выборов для гражданских

Среди дальнейших планов Кремля на оккупированные территории Украины возможна депортация нелояльного населения и замена его на привезенных из России жителей. Такие процессы уже сейчас проходят в Мелитополе и неофициально готовятся в Мариуполе, куда оккупанты планируют переселить 300 тысяч граждан страны-агрессорки.

Это чисто колониальный подход. России нужны свои люди на оккупированных территориях, а местное население агрессор воспринимает как обслуживающий персонал,

– выразил свое возмущение Лисянский.

Самых мощных репрессий на оккупированных территориях, по мнению Лисянского, можно ожидать с апреля 2024 года, когда агрессор переизберет Путина на новый срок До этого времени оккупанты могут скрывать свои действия и намерения, не прибегая к расшатыванию лодки.

"Россия может начать массовые депортации и аресты посредством так называемого "миграционного законодательства". Оно предполагает, что те украинцы, которые не получат паспорт гражданина России, могут быть депортированы с территории Украины. Эта норма должна заработать с июля 2024, но будем надеяться, что к тому времени Вооруженные Силы Украины деоккупируют наши территории", – отметил Лисянский.

Что известно о местных псевдовыборах окупантов