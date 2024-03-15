Никуда не выходите: "Атеш" предупредили об угрозе терактов в Донецке и других городах

В России 15 – 17 марта проводят так называемые "выборы" президента. Также незаконное голосование решили организовать и на оккупированных территориях.

Партизанское движение “Атеш” предупреждает, что россияне могут воспользоваться этим фактом для провокаций. Они планируют устроить в Донецке ряде других мест теракты, чтобы обвинить во всем ВСУ.

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Угроза для украинцев

"Атеш" со ссылкой на агента в рядах так называемого "министерства государственной безопасности" сообщают, что россияне планируют провокации во временно оккупированном Донецке, а также в Макеевке.

Жители Донецка и Макеевки, пожалуйста, никуда не выходите,

– призывают партизаны.

Впоследствии "Атеш" добавили, что оккупанты планируют осуществить теракты и в Мелитополе и Токмаке, что в Запорожской области. Партизаны призывают украинцев избегать больших скоплений людей.

Предупреждение о терактах

Ранее еще одно движение сопротивления – "Желтая лента", предупредило украинцев в оккупации о возможных провокациях россиян во время выборов. Они также призвали не идти на избирательные участки, ведь 15 – 17 марта запланированы теракты. Там добавили, что также не стоит игнорировать воздушные тревоги.

Активисты также создали карту с местами, которые следует избегать во время проведения выборов. Ознакомиться с ней вы можете по ссылке.

Кроме этого, 24 Канал оперативно сообщает, что происходит на так называемых "выборах" на оккупированных территориях в этом материале. Как сообщает "Желтая лента", оккупанты силой заставляют к "голосованию" на так называемых "избирательных участках". Также практикуется обход по квартирам.