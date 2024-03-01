Не только в тысячах росгвардейцев: в чем опасность псевдовыборов на оккупированных территориях
Россияне 15 – 17 марта собираются незаконно проводить так называемые президентские выборы на временно оккупированных территориях Украины. На время псевдовыборов захватчики свозят тысячи силовиков, восстанавливают облавы и усиливают фильтрационные мероприятия.
В эфире 24 Канала депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, как враг готовится к масштабной имитации избирательного процесса на ВОТ. Отметим, что росгвардейцы, частные охранники и титушки будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.
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Как оккупанты готовятся к "выборам"
Угроза не только в том, что оккупанты уже свезли 10 тысяч росгвардейцев на временно оккупированные территории. К сожалению, количество этих "гастролеров", а затем "наблюдателей" с автоматами неуклонно увеличивается. А все это россияне делают для "красивой" картинки, которую потом будут показывать в своих эфирах кремлевские пропагандисты.
Преимущественно росгвардейцы дислоцируются в крупных населенных пунктах, в частности Мелитополе, Бердянске. По мнению оккупантов, эти города расположены в безопасном для них тылу,
– отметил депутат Запорожского городского совета.
Оккупационная власть раздает задания местным муртадам и коллаборационистам, чтобы они периодически делали обходы по квартирам и вместе с этим проводили тщательные проверки. Людей посреди улиц начинают все чаще останавливать для непонятных проверок. В погоне за "красивой" картинкой для пропагандистов оккупанты доходят до маразма.
На днях ФСБшники задержали трех жителей Мелитополя и обвинили их в том, что они якобы изготавливали компоненты для химического оружия,
– сказал Кирильчук.
Однако куда-то исчезла "креативная" инициатива россиян, когда они возили по площадям телевизоры на газелях, где транслировали видеообращение Владимира Путина. Сейчас коллаборационисты преимущественно кучкуются в захваченных учебных заведениях и коммунальных учреждениях.
Что говорят в ОВА о подготовке к псевдовыборам на ВОТ
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что на время так называемых президентских выборов оккупанты возобновили облавы в населенных пунктах Мелитопольского района. Россияне устраивают обыски и проверки документов под предлогом поиска наркотиков или проверки законности хранения оружия.
"Выборы" в оккупации – это не привычный нам демократический процесс, а фарс, результаты которого не признает ни одна цивилизованная страна мира,
– написал Федоров.
Также он рассказал, что противник свозит "волонтеров" из "роты боевого братства" и приобщает к контролю "общественность" из числа предателей и коллаборационистов.
"Выборы" на ВОТ: последние новости
- На оккупированных территориях начался так называемый "предварительный этап голосования". Сначала оккупанты на камеру собирали голоса и подписи в "поддержку" Владимира Путина. Сейчас этот процесс происходит при участии вооруженных военных.
- На днях российский президент издал указ, которым в очередной раз "присоединил" оккупированные территории Украины к стране-агрессору. Путин "записал" в южный военный округ Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым.