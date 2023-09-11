Выборы-выборы, а "кандидаты" безработные: кто баллотировался на псевдовыборах на ВОТ

Россия пыталась провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях 8 – 10 сентября. В "Честно" проанализировали состав "кандидатов".

Оккупанты любой ценой пытаются "пришить" захваченные территории к России. Но их попытки напрасны: ВСУ неумолимо наступают, а украинские партизаны и спецслужбы успешно работают в тылу, приближая нашу победу.

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И кто же захотел быть "депутатом"

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей во время псевдовыборов "соревновались" четыре партии страны-агрессора – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Среди кандидатов больше всего безработных, работников коммунальных предприятий и представителей органов оккупационной власти. В среднем 20% кандидатов в списках проживают в России,

– пишет издание.

Безработных больше в Херсонской области – 40%. На втором месте представители оккупационных властей (председатели ВГА, работники псевдоминистерств и департаментов), их 24% и 17% работников предприятий. На Запорожье на первом месте среди баллотировавшихся – работники предприятий (преимущественно коммунальной собственности), таких 25%. Почти столько же представителей оккупационных властей, далее 20% безработных и 13% медиков и педагогов.

Оккупанты, конечно, сообщили, что явка была высокой, вплоть до 76%, а победу ожидаемо одержала "Единая Россия". В украинском МИД псевдовыборы назвали фикцией.

Ни представители "Единой России", ни какая-либо другая российская политическая сила не могут набрать голоса в том, чего не было,

– говорит спикер министерства Олег Николенко.

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