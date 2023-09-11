Выборы-выборы, а "кандидаты" безработные: кто баллотировался на псевдовыборах на ВОТ
Источник:"Честно"
Россия пыталась провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях 8 – 10 сентября. В "Честно" проанализировали состав "кандидатов".
Оккупанты любой ценой пытаются "пришить" захваченные территории к России. Но их попытки напрасны: ВСУ неумолимо наступают, а украинские партизаны и спецслужбы успешно работают в тылу, приближая нашу победу.
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И кто же захотел быть "депутатом"
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей во время псевдовыборов "соревновались" четыре партии страны-агрессора – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Среди кандидатов больше всего безработных, работников коммунальных предприятий и представителей органов оккупационной власти. В среднем 20% кандидатов в списках проживают в России,
– пишет издание.
Безработных больше в Херсонской области – 40%. На втором месте представители оккупационных властей (председатели ВГА, работники псевдоминистерств и департаментов), их 24% и 17% работников предприятий. На Запорожье на первом месте среди баллотировавшихся – работники предприятий (преимущественно коммунальной собственности), таких 25%. Почти столько же представителей оккупационных властей, далее 20% безработных и 13% медиков и педагогов.
Оккупанты, конечно, сообщили, что явка была высокой, вплоть до 76%, а победу ожидаемо одержала "Единая Россия". В украинском МИД псевдовыборы назвали фикцией.
Ни представители "Единой России", ни какая-либо другая российская политическая сила не могут набрать голоса в том, чего не было,
– говорит спикер министерства Олег Николенко.
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Мир осудил фарс, а хакеры выложили фото Путина на презервативе
- В Евросоюзе осудили "выборы" на временно оккупированных территориях. Жозеп Боррель сказал, что их проводили на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также устрашения и усиления репрессий в отношении украинских граждан со стороны России и при нелегитимно назначенной "власти" на временно оккупированных территориях Украины.
- В преддверии выборов в России и на оккупированных территориях хакеры сломали 59 сайтов отделений "Единой России" в Московской области. Раздел "Наши достижения" был наполнен картинками, изображающими реальное, а не выдуманное положение дел в стране-бензоколонке. Там пенсионеры роются на помойках, а на заднем фоне стоит телевизор, из которого Путин говорит "Ведем Россию к расцвету". Также есть фото безногого десантника с поразительными цифрами погибших россиян и подпись "Голосуй за нас, убей свое будущее". Также на "контекстной рекламе" были изображены презервативы с лицами Путина, Медведева и Лаврова и лозунгом "профессиональная команда страны". Ну есть команда г**донов.