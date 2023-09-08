Рядом стоит человек с автоматом, – Забавин сказал, как в Мариуполе проходят псевдовыборы

На временно оккупированных территориях продолжаются псевдовыборы. В частности, так называемое "досрочное голосование" российские захватчики проводят в Мариуполе.

Как рассказал 24 Каналу депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, происходящее в оккупированных регионах даже "выборами" назвать нельзя. Скорее это сборище сумасшедших под прикрытием террористов с оружием.

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Желающих голосовать нет

Так называемое "досрочное голосование", которое оккупанты проводили с 31 августа по 7 сентября, в частности, в Мариуполе продемонстрировало, что даже в местах скопления людей нет тех, кто желает принять участие в этих псевдовыборах.

Также на призывы бывших председателей ОСМД, которые остались в Мариуполе, местные жители не идут голосовать. Даже когда оккупанты устраивали поквартирный обход, люди не открывали двери,

– подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.

В Мариуполе нет желающих участвовать в псевдовыборах: смотрите видео

Россияне располагают так называемые "пункты для голосования" в людных местах – на остановках общественного транспорта, рынках, у продуктовых магазинах, где есть вероятность "поймать" людей и привлечь к "голосованию".

"Кроме того, у "пунктов для голосования" не наблюдается массовость людей. В лучшем случае можно увидеть 1 – 2 человека. И это случайные прохожие, которых цепляют на улице, а им сложно отказать, учитывая, что рядом стоит человек с автоматом", – заметил Дмитрий Забавин.

Что известно о псевдовыборах на оккупированных территориях

Так называемые "выборы" начались в конце августа с "досрочного голосования", которое длилось более недели на оккупированных территориях Украины. А 10 сентября должен пройти "единый день голосования".

По свидетельству многих местных жителей "голосование" проходило под мощным давлением оккупантов. Людей, которые отказывались принимать участие в выборах, запугивали, допрашивали, заставляли писать объяснения.

Кроме того, россияне обходили квартиры в многоэтажках и частные дома и заставляли местных жителей голосовать. Однако люди в большинстве своем не открывали двери или прятались, чтобы не участвовать в псевдовыборах.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти "выборы" фиктивными, и напомнил, что к лицам, которые их поддержат, в частности, как "международные наблюдатели", могут быть применены "санкции и визовые ограничения".