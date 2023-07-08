План провалился: почему россияне отказались от "выборов" на некоторых оккупированных территориях
Россия готовится к псевдовыборам на временно оккупированных территориях Украины, назначенных на 10 сентября. Правда, оккупанты объявили, что на некоторых территориях фейковых "выборов" не будет.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, несмотря на такие заявления россияне продолжают давить на местное население.
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Проваливается принудительная паспортизация
Сергей Хлань отметил, что ранее захватчики потребовали, чтобы местные получили российские паспорта. Это было обязательным условием и для псевдовыборов в частности.
Они поняли, что паспортизация у них проваливается, желающих нет, даже по принуждению они не могут выполнять свой план паспортизации. Впоследствии объявили, что голосовать на выборах можно без российского паспорта, достаточно того, что ты там находишься,
– объяснил он.
Такие "выборы" – абсолютно фейковые, подчеркнул депутат облсовета. Такое же происходило во время псевдореферендума в Херсоне. Все коллаборанты, которые участвовали в этом псевдореферендуме, понесут за это ответственность.
Хлань о псевдовыборах на оккупированных территориях: смотрите видео
Фейковые "выборы" на оккупированных территориях
- ЦИК России 15 июня приняла решение провести так называемые выборы на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей 10 сентября. С инициативой провести фейковые выборы обратились гауляйтеры временно оккупированных областей.
- В псевдореспубликах в Луганской и Донецкой областях планировали фейковые выборы "депутатов" так называемых "народных советов республик". На территории оккупированной Херсонской области – довыборы в госдуму России. В оккупированной части Запорожской области – "парламентариев законодательного собрания".
- Однако 3 июля глава ЦИК страны-агрессорки Элла Памфилова встретилась с Владимиром Путиным и сообщила, что дату проведения псевдовыборов могут перенести. Это якобы связано с возможными "непредвиденными обстоятельствами".