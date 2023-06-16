Крымский сценарий: зачем Россия объявила о псевдовыборах на оккупированных территориях
Страна-агрессор назначила на 10 сентября фейковые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Но их смысл – это повторение крымской технологии.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что сначала Россия "присоединяет", оккупирует, аннексирует юридически, а дальше ей нужно продемонстрировать якобы "интеграцию".
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"Интеграция" идет через "выборы". Создаются уже якобы "легитимные" оккупационные "администрации". Все как в России – те же партии, те же структуры будут выбирать "своих" якобы на "выборах", – отметил политолог.
Даже сторонники войны России против Украины, люди, настроенные против Украины, сами знают – мол, какие там "выборы".
Какая задача ВСУ и украинского общества: смотрите видео
Завидуют настоящим выборам
В мае 2023 года в Турции прошли президентские выборы в два тура. Россияне на них реагировали с завистью.
Я цитирую: "Если Эрдоган смог победить – пусть, там, скажем, на расстоянии 4% – это настоящие выборы". А ведь это намек, что в России нет настоящих "выборов",
– подчеркнул Фесенко.
Главная задача Украины
Врагу нужно продемонстрировать, что временно оккупированные территории Украины якобы "интегрируются" в Россию.
"Единственный смысл – "легитимизация" оккупации. Но нас это не волнует. К сентябрю многое может измениться", – сказал политолог.
Главная задача украинского контрнаступления и в целом действий ВСУ, общества – не дать врагу возможности закрепиться на оккупированных территориях. А задача Сил обороны – освободить все оккупированные территории, что бы там россияне ни проводили.
Фейковые "выборы" на оккупированных территориях
- Оккупанты определились, когда планируют проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. "День голосования" был назначен на 10 сентября 2023 года.
- В так называемых "ЛНР" и "ДНР" будут выбирать "депутатов" так называемых "народных советов республик". А на территории оккупированной Херсонщины планируют провести "довыборы" в госдуму России. В оккупированной части Запорожской области будут выбирать "парламентариев законодательного собрания".
- Более того, центральная избирательная комиссия страны-агрессора хочет, чтобы жители всех временно оккупированных территорий Украины, кроме полуострова, выбирали и "депутатов представительных органов".