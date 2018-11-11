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      Псевдовыборы на Донбассе: беспилотник США улетел к линии разграничения

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      Беспилотник США провел разведку на Донбассе перед псевдовыборами
      Беспилотник США провел разведку на Донбассе перед псевдовыборами / Фото из открытых источников

      Стратегический беспилотник воздушных сил США провел многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе накануне псевдовыборов, запланированных боевиками на 11 ноября.

      Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Так, беспилотный разведчик RQ-4А Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение восьми часов курсировал вблизи линии разграничения на Донбассе.

      На Донетчину беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

      Во время полета в воздушном пространстве над Донбассом он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 километров в Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, граничащих с Украиной. В тот момент беспилотник находился над Новопсковским районом Луганской области.

      На борту RQ-4A Global Hawk есть камера с высоким разрешением, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину свыше 300 км на территории противника.

      К слову, в ответ на проведение боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе Украина и мир обещают ряд решительных шагов. В частности, президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, где этот вопрос внесут вне очереди в повестку дня. Кроме того, начались консультации в Совете Безопасности ООН.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия авиация Новости США
      Источник: 24 Канал
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