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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: боевики на Донбассе заявили о первом нападении

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      Оккупанты Донетчины заявили, что во время псевдовыборов неизвестные совершили попытку нападения на членов "участковой избирательной комиссии"
      Оккупанты Донетчины заявили, что во время псевдовыборов неизвестные совершили попытку нападения на членов "участковой избирательной комиссии" / Соцсети

      Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной части Донетчины, уверяют, что в день голосования на так называемых выборах, состоялась попытка нападения на членов "участковой избирательной комиссии".

      В частности, об этом заявила так называемая "глава "ЦИК" фейкового административного образования, передают сепаратистские СМИ.

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      По ее словам, инцидент произошел во время выездного голосования.

      Также она сообщила, что сотрудникам "МВД "ДНР", удалось предупредить нападение.

      Где именно произошло нападение и кого боевики подозревают, представительница оккупационной администрации не известила.

      Вместе с тем она добавила, что по состоянию на 17:00 по Киеву явка избирателей составила аж "76,2%".

      Добавим, что 11 ноября на оккупированных Донетчине и Луганщине проходили так называемые выборы глав псевдореспублік и депутатов "Народных советов". Голосование длилось до 20:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Сейчас начался подсчет голосов. Первые результаты боевики должны обнародовать около полуночи.

      Напомним, Украина и мир резко реагируют на проведение боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе. В частности, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, где этот вопрос внесут вне очереди в повестку дня. Кроме того, украинский гарант призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в плебисците и не отдавать свой голос ни за кого из кандидатов.

      КТО ОСУЖДАЕТ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ:
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Новости Донецка Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 канал
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