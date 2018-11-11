Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: боевики на Донбассе заявили о первом нападении

Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной части Донетчины, уверяют, что в день голосования на так называемых выборах, состоялась попытка нападения на членов "участковой избирательной комиссии".

В частности, об этом заявила так называемая "глава "ЦИК" фейкового административного образования, передают сепаратистские СМИ.

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По ее словам, инцидент произошел во время выездного голосования.

Также она сообщила, что сотрудникам "МВД "ДНР", удалось предупредить нападение.

Где именно произошло нападение и кого боевики подозревают, представительница оккупационной администрации не известила.

Вместе с тем она добавила, что по состоянию на 17:00 по Киеву явка избирателей составила аж "76,2%".

Добавим, что 11 ноября на оккупированных Донетчине и Луганщине проходили так называемые выборы глав псевдореспублік и депутатов "Народных советов". Голосование длилось до 20:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Сейчас начался подсчет голосов. Первые результаты боевики должны обнародовать около полуночи.

Напомним, Украина и мир резко реагируют на проведение боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе. В частности, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, где этот вопрос внесут вне очереди в повестку дня. Кроме того, украинский гарант призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в плебисците и не отдавать свой голос ни за кого из кандидатов.