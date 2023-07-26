Суд ЕС исключил Пшонку и его сына из санкционного списка: там назвали причину

Суд Европейского Союза отменил санкции в отношении скандального прокурора времен Януковича Виктора Пшонки. Также ограничения были сняты с его сына Артема.

Соответствующее решение суд ЕС принял 26 июля. Впервые под санкции Пшонка с сыном попали еще в 2014 году.

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Почему отменили санкции в отношении Пшонки и его сына

Сбежавший в Россию после падения режима пророссийского Виктора Януковича экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка выиграл дело в суде Европейского Союза относительно его включения в санкционный список,

– сообщило издание.

В суде заявили, что отменили решение о включении в санкционный список Пшонки и его сына, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Издание напомнило, что Пшонка с сыном попали под санкции в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины.

Портрет Пшонки в золотой раме, на котором он изображен как римский Цезарь, стал эмблемой коррупционной эры поддерживаемого Россией экс-президента Украины Виктора Януковича. Его сын был депутатом от партии Януковича, его также обвиняют в хищении,

– вспомнили иностранные журналисты.

ЕС исключил из санкций трех человек по просьбе Венгрии

Испанское председательство в Европейском совете сообщило, что 26 июля послы Евросоюза на шесть месяцев продлили антироссийские санкции, введенные за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что своим решением послы продлили запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек и организаций, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка – 24 Канал), но сначала она хотела исключить девять (имен – 24 Канал),

– заявил Йозвяк.