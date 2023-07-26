Відповідне рішення суд ЄС ухвалив 26 липня. Вперше під санкції Пшонка з сином потрапили ще у 2014 році.

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Чому скасували санкції щодо Пшонки та його сина

Ексгенпрокурор України Віктор Пшонка, який втік до Росії після падіння режиму проросійського Віктора Януковича, виграв справу у суді Європейського Союзу щодо його включення до санкційного списку,

– повідомило видання.

У суді заявили, що скасували рішення щодо включення до санкційного списку Пшонки та його сина, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

Видання пригадало, що Пшонка з сином потрапили під санкції у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України.

Портрет Пшонки в золотій рамі, на якому він був зображений як римський Цезар, став емблемою корупційної ери підтримуваного Росією експрезидента України Віктора Януковича. Його син був депутатом від партії Януковича, його також звинувачують у розкраданні,

– пригадали іноземні журналісти.

ЄС виключив з санкцій трьох осіб на прохання Угорщини

Іспанське головування в Європейській раді повідомило, що 26 липня посли Євросоюзу на шість місяців продовжили антиросійські санкції, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк розповів, що своїм рішенням посли продовжили заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

Угорщині вдалося виключити три другорядні імені (із санкційного списку – 24 Канал), але спочатку вона хотіла виключити дев'ять (імен – 24 Канал),

– заявив Йозвяк.

Зверніть увагу! Віктора Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні. У 2014 році під час Революції Гідності Пшонка втік з України та ховається від слідства. В Україні він оголошений у розшук. Після втечі його будинок шокував розкішшю. Деякі картини та ікони звідти передали в Національний художній музей України.