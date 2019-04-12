Психическая атака, – эксперт о разговоре Порошенко и Зеленского

Эмоции на президентской кампании переходят уже все нормальные рамки. Эфир на "1+1" со стороны Порошенко – психическая атака. Отчаянная попытка изменить ход проигранной кампании.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Разрыв между Зеленским и Порошенко огромный, и устранить его обычными средствами не получится. С эмоциональной точки зрения этот эфир может подействовать на большую часть сторонников Порошенко. Возможно, даже на тех, кто колеблется с выбором. Порошенко демонстрирует себя бойцом. С другой стороны, многих пугает запредельная эмоция, жажда власти,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

По словам эксперта, рационально Порошенко надо переключаться на парламентскую кампанию, как это сделала Юлия Тимошенко. У него будут неплохие шансы провести свою фракцию в парламент.

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"У Порошенко на выборах в Верховную Раду в октябре 2019 года прямого реванша не будет. Но надо учитывать, что с высокой вероятностью рейтинги Зеленского и его партии существенно упадут. И ситуация выровняется. Порошенко надо действовать спокойно, сохранить свой электорат и показать, что он является альтернативой будущего президента", – убежден Фесенко.

Что произошло в прямом эфире телеканала "1+1"?Владимир Зеленский и Петр Порошенко поспорили в прямом эфире канала "1+1". Порошенко пришел в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку.



Зеленский отметил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, оба кандидата поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".



Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео



Рейтинг кандидатов в президенты: данные социологов