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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Психічна атака, – експерт про розмову Порошенка і Зеленського

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      Порошенко намагається переламати хід кампанії
      Порошенко намагається переламати хід кампанії / Фото з відкритих джерел

      Емоції на президентській кампанії переходять уже всі нормальні рамки. Ефір на "1+1" з боку Порошенка – психічна атака. Відчайдушна спроба змінити хід програної кампанії.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      Розрив між Зеленським і Порошенком величезний, і ліквідувати його звичайними засобами не вийде. З емоційної точки зору цей ефір може подіяти на більшу частину прихильників Порошенка. Можливо, навіть на тих, хто вагається з вибором. Порошенко демонструє себе бійцем. З іншого боку, багатьох лякає позамежна емоція, жадоба влади,
      – підкреслює Володимир Фесенко.

      За словами експерта, раціонально Порошенку треба переключатися на парламентську кампанію, як це зробила Юлія Тимошенко. У нього будуть непогані шанси провести свою фракцію в парламент.

      Дивіться також: Тимошенко звернулась до Зеленського і Порошенка після сварки в ефірі: відео

      "В Порошенка на виборах до Верховної Ради в жовтні 2019 року прямого реваншу не буде. Але треба враховувати, що з високою ймовірністю рейтинги Зеленського і його партії істотно впадуть. І ситуація вирівняється. Порошенку треба діяти спокійно, зберегти свій електорат і показати, що він є альтернативою майбутнього президента", – переконаний Фесенко.

      Що відбулося в прямому ефірі телеканалу "1+1"?Володимир Зеленський та Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі каналу "1+1". Порошенко прийшов у студію, аби запросити Зеленського на дебати. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку.

      Зеленський зазначив, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначимо, обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".

      Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

      Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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