Психология и расстрел людей: дайджест фейков суток от россиян
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские убийцы 2 мая издали новую порцию фейков. Они изо всех сил пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины.
В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины была создана подборка фейков, манипуляций и дезинформации от оккупантов.
На тему Россияне на оккупированных территориях распространяют фейки о принудительной мобилизации в Украине
Фейк №1: Использование мирных людей
В частности, говорится, что российские пропагандисты рассказывают об ужасном "киевском режиме". Они утверждают – украинские военные используют мирных жителей вместо щита.
Оккупанты заявили, что в Барвенковом, на Харьковщине, в психбольнице, националисты создали некий опорный пункт. Кроме этого, в подвале вроде бы содержат гражданских.
Фейк №2: Украина отключает связь
Несмотря на то, что именно россияне отключают коммуникации на временно оккупированных территориях Юга Украины, кремлевские пропагандисты обвиняют в этом Украину. Они заявили, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.
Фейк №3: Расстрел в Рубежном
В министерстве обороны страны-террористки убеждают, что ВСУ в Рубежном Луганской области отходили и из минометов атаковали жилые дома. Кроме этого, вооруженные формирования псевдореспублика рассказывают, что "находят в городе тела расстрелянных мирных жителей".
Обратите внимание – как лгут российские пропагандисты: смотрите видео
Российская пропаганда: последние новости
- Оккупанты на захваченных территориях устанавливают красные флаги. Журналист Сергей Лещенко объяснил, что так делают, потому что хотят отмежеваться от зверств и показать "денацификацию" до 9 мая.
- В России снова обвиняют Украину в разработке биологического оружия. Пропагандисты утверждают, что этим занимаются непосредственно американцы.
- Люди в Мариуполе находятся в информационной блокаде. Оккупанты пользуются этим и рассказывают, что они захватили Киев и маршируют по Крещатику.
- Россиянам не нравится, что Украина стоит близко к вступлению в Европейский Союз. Они заявляют, что Украину там никто не желает видеть.
- Пропагандисты создали видео с плененным раненым военным из Великобритании. Речь идет о добровольце Эндрю Хилле, находившемся в составе "Иностранного легиона". В министерстве иностранных дел Великобритании проводятся расследования.