Психология и расстрел людей: дайджест фейков суток от россиян

Российские убийцы 2 мая издали новую порцию фейков. Они изо всех сил пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины была создана подборка фейков, манипуляций и дезинформации от оккупантов.

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Фейк №1: Использование мирных людей

В частности, говорится, что российские пропагандисты рассказывают об ужасном "киевском режиме". Они утверждают – украинские военные используют мирных жителей вместо щита.

Оккупанты заявили, что в Барвенковом, на Харьковщине, в психбольнице, националисты создали некий опорный пункт. Кроме этого, в подвале вроде бы содержат гражданских.

Фейк №2: Украина отключает связь

Несмотря на то, что именно россияне отключают коммуникации на временно оккупированных территориях Юга Украины, кремлевские пропагандисты обвиняют в этом Украину. Они заявили, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.

Фейк №3: Расстрел в Рубежном

В министерстве обороны страны-террористки убеждают, что ВСУ в Рубежном Луганской области отходили и из минометов атаковали жилые дома. Кроме этого, вооруженные формирования псевдореспублика рассказывают, что "находят в городе тела расстрелянных мирных жителей".

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