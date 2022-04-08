Психология войны: как найти силы и не потерять здравый смысл

Война является чрезвычайным психологическим раздражителем для человека и общества. У нас нет естественного иммунитета, способного защитить от стресса, причиной которого стали боевые действия. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Коммуникация – лекарство от стресса

Впрочем, существуют правила и практики, которые позволяют научиться спокойнее воспринимать ситуацию. И этим сохранить физическое здоровье и душевное равновесие. Свое и тех, кто находится рядом.

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Война приводит к длительной стрессовой ситуации. Привыкнуть к ней можно путем акцентированных социальных коммуникаций. На всех уровнях и во всех средах: среди людей, в учреждениях или организациях. Поддерживающее общение снижает стрессовый порог и мотивирует жить полноценно. Это правило актуально в мирное и военное время.

За время, что занимаюсь психологическими тренингами, HR-практикой и сферой государственного управления, сформировала ряд правил по формированию действенной коммуникации. Прежде всего для любого сообщества важно иметь цель и общее видение, как ее достичь. Коммуникация должна быть доступной, а ее месседжи – достоверными и содержательными.

Действенность информационных каналов можно увидеть на примере любого государственного ведомства или частной компании. Ключевое условие – открытость для всего сообщества. Речь идет о доступности порталов, телеграм-каналов, электронных рассылок, дайджестов. Их вес будет расти, если люди интересуются ими и испытывают к ним определенный уровень доверия.

Люди прежде всего

При условии положительных ответов на эти маркеры, стоит оценить еще и содержательный уровень коммуникации. Ее основа – внимание и человечность. Человекоцентричность – "must have" для госслужащих. Люди всегда на первом месте — их жизнь, безопасность и здоровье.

Любая полезная и достоверная информация делает людей более защищенными. Это могут быть сообщения о номерах телефонов и координатах чрезвычайных служб, контактах волонтерских центров, логистических планах относительно мест хранения продуктов питания, воды и лекарств, советах по восстановлению физического здоровья и психологического равновесия. Циркуляция такой информации в социальных коммуникациях укрепляет психологическую стабильность сообщества, нарабатывает иммунитет от паники и фейков.

В условиях военного положения важно поддерживать внутреннюю коммуникацию в команде –независимо от того, продолжают люди работать или работа приостановлена. Регулярное общение позволяет команде справиться со стрессом, получить чувство уверенности. Для лучшего понимания настроений работников важна обратная связь. С этой целью в Национальном агентстве по вопросам государственной службы мы, например, организовали ежедневные совместные онлайн совещания, а в течение дня – узкие zoom-встречи по отдельным вопросам.

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Говорить честно обо всем

Откровенность – предпосылка качественной коммуникации. Психологическая выносливость коллектива обусловлена его эмоциональным равновесием. Необходимо поддерживать людей, объяснять им сложные вопросы, намечать дальнейшие шаги. Стоит говорить с командой о непростых моментах с пониманием реального положения дел. Так люди корректно будут планировать дальнейшие шаги и собственную финансовую состоятельность. Следует проговаривать все сценарии развития событий — оптимистичные и не очень.

Например, в условиях военного положения госслужащим существенно сократили заработные платы. Кое-где получается меньше законодательно установленной "минималки".

Нужно замечать тех, кто по определенным причинам остался без внимания коллектива и, возможно, ожидает сочувствия, поддержки или поощрения. Неопределенность часто вызывает у человека страх, грусть или тревогу. Или наоборот – эйфорию от мнимых или реальных достижений. Этого следует избегать и объяснять людям то, что они ошибочно или некорректно понимают.

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Лидерство и добродетели

Война – время ответственного лидерства. Коммуникация позволяет наиболее активным участникам привлекать сообщество к генерации общих решений. Речь идет о текущих и стратегических планах, приоритетах развития для подразделения или всего ведомства. Все это объединяет к совместным действиям и уменьшает вероятность панически-депрессивных настроений. Ведь каждый чувствует причастность к общему делу.

Сильные коллективы объединены ценностями. В условиях войны это – ответственность, добродетель, результативность, командный дух. Эти добродетели побуждают идти вперед и достигать цели. Важно объединять людей вокруг добрых дел. Например, волонтерских проектов или благотворительных инициатив. Это вдохновляет и придает сил.

И, наконец, главное правило поддерживающей коммуникации – оставаться оптимистами. Позитивное мышление мотивирует сотрудников. Безусловно, не стоит забывать о благодарности. Всегда, и особенно сейчас, важно благодарить людей за преданный труд. Благодарность – ключевой элемент заинтересованности и привлечения. В условиях войны люди, которые обеспечивают стабильность государственного аппарата и управляемость страны, этого точно заслуживают.

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