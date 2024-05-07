"Пташка" Екатерина Полищук попала в ДТП и рассказала о полученных травмах

Защитница Азовстали Екатерина Полищук с позывным "Пташка" попала в ДТП. В результате аварии парамедик получила травмы.

О ДТП девушка рассказала на своей странице в Instagram. По словам Екатерины, авария произошла не по ее вине: другой водитель совершал поворот, а девушка в тот момент ехала навстречу.

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"Пташка" попала в аварию

В аварии Екатерина получила ушиб руки и ребер, разбитые колени и сотрясение мозга. В то же время девушку спасла подушка безопасности в автомобиле.

Забита рука и ребра, разбиты колени и сотрясение немножко после контузии. И минус пол машины. Такое бывает, когда кто-то невнимателен на дороге. И, на чудо, то не я. Меня снесли с дороги, потому что решили повернуть налево, не убедившись, что я не еду навстречу. Впереди него было еще одно авто вплотную, поэтому его я тоже увидеть не могла. Что ж, машины у меня теперь нет, меня спасли подушки, но я не расстроена. Ни с кем не ссорилась, водитель попался адекватный. Я спокойно проверила всех на травмы, себя перемотала уже дома,

– рассказала "Пташка".

Травмы, которые "Пташка" получила в аварии / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Екатерина Полищук отметила, что защитой на дороге являются исправные подушки безопасности, тормоза, внимательность, скорость движения в пределах правил и ремень безопасности.

Не пренебрегайте, пожалуйста, потому что последствия ДТП во многом зависят от вашей ответственности. Я жив, работаю дальше. Хотя сегодня и тайм-аут, но в строю,

– добавила девушка.

Травмы, которые "Пташка" получила в аварии / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

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