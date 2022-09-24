Вернулись, чтобы бороться дальше, – "Пташка" опубликовала первое сообщение после плена

Из российского плена удалось освободить Екатерину Полищук, известную как "Пташка" из "Азовстали". В ночь на 24 сентября "Пташка" опубликовала первое сообщение после плена.

Екатерина Полищук написала, что каждый защитник Мариуполя, находящийся в плену у россиян, вернется домой. Она заверила, что Украина отвоюет свои земли, временно оккупированные россией.

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Это было начало, – "Пташка"

Также Екатерина Полищук отметила, что защитники Мариуполя вернулись, чтобы сражаться дальше.

Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш – это, в сущности, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!,

– написала она в инстаграмме и добавила фото с украинским флагом.



"Птишкка" опубликовала первое сообщение после плена / Фото из инстаграммы "Пташки"

"Пташка" вернулась из плена: главное

Екатерина Полищук была парамедиком на "Азовстали" и покинула завод в мае, когда проходила эвакуация украинских защитников и защитниц. Наши воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.

Из "Азовстали" вышли более 2 тысяч украинских защитников и защитниц, попавших в плен в россию. С тех пор информации о "Пташке" не было. И только 18 сентября пропагандисты опубликовали видео с "Пташкой" , что показало, что она жива.

Екатерина Полищук стала известна после того, как спела в стенах завода "Азовсталь", который россияне бомбили.

Уже 21 сентября стало известно, что "Пташку" удалось освободить из плена. Тогда между Украиной и россией состоялся обмен пленными, в рамках которого были освобождены 215 наших защитников и защитниц.

Светлана Полищук, мама "Пташки", рассказала о первом разговоре с вернувшейся из плена дочкой. По словам Светланы, звонок дочери стал для нее приятным сюрпризом. Она надеется, что скоро сможет увидеть дочь.

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