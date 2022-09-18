Наша "Птичка" с "Азовстали" жива: пропагандисты показали первое интервью с Екатериной Полищук

Российские пропагандисты опубликовали ролик с защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук, более известной как "Птичка". Информация о попавшей в плен к врагу девушке появилась впервые за несколько месяцев.

В ролике, опубликованном российскими пропагандистами, "Птичка" рассказала, что была парамедиком, пишет 24 канал. С захватчиками наша защитница общалась по-украински.

Узнайте больше Птичка из стали: что известно о Екатерине, певшей в подземельях "Азовстали"

"Птичка" призналась, что поехала бы в Мариуполь снова

Заметим, что пропагандисты впервые за четыре месяца опубликовали интервью с Екатериной. Как известно, девушка вместе с защитниками Мариуполя в мае попала в российский плен с "Азовстали".

На видео "Птичка", о которой до сих пор не было информации, выглядит целой. Однако когда именно было записано интервью, не известно.

Пропагандисты почти не дали слово "Птичке", а добавили лживые титры. Что касается моментов со словами попавшей в ролик Екатерины, то она призналась, что сожалеет о том, что на одном из видео нецензурно высказалась и ей стыдно перед мамой.

В то же время "Птичка" сказала, что если бы перед ней был выбор поехать в Мариуполь еще раз, то она бы это сделала снова.

Что известно о "Птичке" с "Азовстали"

В середине мая украинские защитники "Азовстали" получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого с "Азовстали" вышли более 2 тысяч украинских защитников и защитниц, среди которых была и "Птичка".

Екатерина Полищук стала известной после того, как несколько раз щемяще спела в стенах завода "Азовсталь", который беспощадно бомбила россия. Патриотические песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера" в исполнении "Птички" покорили соцсети за считанные часы.

Девушке всего 21 год и она из Тернопольской области. После того, как "Птичка" попала в плен к россиянам, о ней почти не было информации.

Только в конце июня командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин сказал, что с ней все нормально и "Птичка" вернется вместе с другими украинскими героинями.

К сведению – украинские воины поют "Зродились ми великої години" в подземелье "Азовстали": смотрите видео