Защитницы Мариуполя и родственники защитников "Азовстали" получили премию испанского издания
Источник:Ассоциация семей защитников Азовстали
Защитницы "Азовстали" и коллектив Ассоциации семей защитников "Азовстали" получили награду "Солидарность". Ее вручило известное испанское издание El Español.
3 ноября в Мадриде состоялось награждение VII премии Los Leones de El Español 2022. Это ежегодная премия, которой издание отмечает значительные достижения общества.
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Кому вручили награды
Лауреатами 2022 стали защитницы Мариуполя и представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имени награду с Золотым Львом получили парамедикиня Екатерина "Пташка" Полищук и жена защитника Мариуполя, представитель Ассоциации Ольга Андрианова.
Президент El Español Педро Рамирез подчеркнул, что женщины "Азовстали" олицетворяют и синтезируют ценности, на которых стоит издание.
Свобода, справедливость, равенство, устойчивость, независимость, воинственность и, в конце концов, авторитет – ценности, которые продемонстрировали эти женщины, например парамедик Екатерина Полищук, которая противостояла осаде "Азовстали", а впоследствии с такой же стойкостью терпела российский плен, и Ольга Андрианова, жена одного из защитников Мариуполя и соучредительница Ассоциации, борющаяся за освобождение всех пленных,
– сказал он.
Что известно о последнем обмене пленными
- 3 ноября в рамках обмена Украина вернула 107 защитников Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что обмен состоялся по формуле "107 на 107", то есть Украина отдала России 107 оккупантов.
- Среди освобожденных из плена украинских защитников – 6 офицеров и 101 рядовой сержант. 74 бойца защищали "Азовсталь". В частности, среди освобожденных из плена есть лейтенант медицинской службы по военному госпиталю Днепра, который добровольцем полетел вертолетом в Мариуполь.
- 83 защитника имеют серьезные ранения, часть из них в критическом состоянии. Также есть один раненый военный в результате взрыва в Еленовской колонии.
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