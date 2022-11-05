Защитницы Мариуполя и родственники защитников "Азовстали" получили премию испанского издания

Защитницы "Азовстали" и коллектив Ассоциации семей защитников "Азовстали" получили награду "Солидарность". Ее вручило известное испанское издание El Español.

3 ноября в Мадриде состоялось награждение VII премии Los Leones de El Español 2022. Это ежегодная премия, которой издание отмечает значительные достижения общества.

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Кому вручили награды

Лауреатами 2022 стали защитницы Мариуполя и представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали". От их имени награду с Золотым Львом получили парамедикиня Екатерина "Пташка" Полищук и жена защитника Мариуполя, представитель Ассоциации Ольга Андрианова.

Президент El Español Педро Рамирез подчеркнул, что женщины "Азовстали" олицетворяют и синтезируют ценности, на которых стоит издание.

Свобода, справедливость, равенство, устойчивость, независимость, воинственность и, в конце концов, авторитет – ценности, которые продемонстрировали эти женщины, например парамедик Екатерина Полищук, которая противостояла осаде "Азовстали", а впоследствии с такой же стойкостью терпела российский плен, и Ольга Андрианова, жена одного из защитников Мариуполя и соучредительница Ассоциации, борющаяся за освобождение всех пленных,

– сказал он.

Что известно о последнем обмене пленными

3 ноября в рамках обмена Украина вернула 107 защитников Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что обмен состоялся по формуле "107 на 107", то есть Украина отдала России 107 оккупантов.

Среди освобожденных из плена украинских защитников – 6 офицеров и 101 рядовой сержант. 74 бойца защищали "Азовсталь". В частности, среди освобожденных из плена есть лейтенант медицинской службы по военному госпиталю Днепра, который добровольцем полетел вертолетом в Мариуполь.

83 защитника имеют серьезные ранения, часть из них в критическом состоянии. Также есть один раненый военный в результате взрыва в Еленовской колонии.

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