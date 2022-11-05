3 листопада у Мадриді відбулося нагородження VII премії Los Leones de El Español 2022. Це щорічна премія, якою видання відзначає вагомі досягнення суспільства.

До теми Як відбувався новий обмін полоненими: ексклюзивне відео СБУ

Кому вручили нагороди

Лауреатами 2022 року стали захисниці Маріуполя та представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі". Від їхнього імені нагороду із Золотим Левом отримали парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук та дружина захисника Маріуполя, представниця Асоціації Ольга Андріанова.

Президент El Español Педро Рамірез підкреслив, що жінки "Азовсталі" втілюють і синтезують цінності, на яких стоїть видання.

Свобода, справедливість, рівність, стійкість, незалежність, войовничість і, зрештою, авторитет – цінності, які продемонстрували ці жінки, як-от парамедик Катерина Поліщук, яка протистояла облозі "Азовсталі", а згодом з такою ж стійкістю терпіла російський полон, та Ольга Андріанова, дружина одного з захисників Маріуполя та співзасновниця Асоціації, яка бореться за звільнення всіх полонених,

– сказав він.

Довідка. El Español є лідером серед іспанських ЗМІ та друга за кількістю читачів газета в країні з майже 20 мільйонами прихильників.

Що відомо про останній обмін полоненими

3 листопада в межах обміну Україна повернула 107 захисників України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що обмін відбувся за формулою "107 на 107", тобто Україна віддала Росії 107 окупантів.

Серед звільнених з полону українських захисників – 6 офіцерів та 101 рядовий сержант. 74 бійців захищали "Азовсталь". Зокрема серед звільнених з полону є лейтенант медичної служби з військового шпиталю Дніпра, який добровольцем полетів вертольотом в Маріуполь.

83 захисника мають з серйозні поранення, частина з них у критичному стані. Також є один поранений військовий внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

До теми – додому з полону повернулись ще 107 захисників: дивіться відео