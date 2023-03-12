Танчики "колотим": "Птицы Мадяра" вышли на связь с новой локацией после выхода из Бахмута

В начале марта тактическую группу аэроразведки "Птицы Мадяра" вывели из Бахмута, где она держала оборону 110 дней. После этого информация, где именно находятся защитники, по понятным причинам умалчивается.

Однако впоследствии командир группы Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что подразделение "Птицы Мадяра" в составе новой спецроты ударных беспилотных авиационных комплексов переместилось и продолжает выполнение боевых задач на новом ответственном участке. При этом происходит и доукомплектация личного состава.

Достойно внимания Украинские десантники выровняли ситуацию, – полковник о стягивании резервов в Бахмут

Оккупанты признали "Птиц Мадяра" опасными

Он подчеркнул, что военные продолжают служить и приближать победу Украины.

Не увели, не убили, не вернули и не в отпусках. Продолжаем детоксикацию червей, и будем делать это до самой Победы,

– сказал он.

После этого россияне неделю пытались угадать, где находится тактическая группа аэроразведки. Предполагали даже, что "Птицы Мадяра" находятся на Авдеевском направлении и призывали со страха там усилить подразделения. А еще – назвали наших защитников "опасными парнями".



Оккупанты боятся "Птиц Мадяра" / Скриншот

"Птицы Мадяра" продолжают уничтожать вражескую технику

Поэтому 12 марта Роберт "Мадьяр" Бровди снова вышел на связь и посмеивался над догадками с болот.

Все спокойно, все круто. Работаем. Не дадите нам немного тишины подержать, начинаете сразу теории разные… Сегодня главный мейнстрим псарня выдала. Орки назвали "опасным парнями",

– посмеялся "Мадяр".

Также в видео он передал эти слухи своим собратьям и спросил, что они сейчас делают на самом деле. Как выяснилось, они загоняли в ловушку вражеский танк. А на шутку, случайно ли не игрушечный, с улыбкой ответили, что сейчас будет игрушечным.

"Птицы Мадяра" уничтожают врагов: видео

Вывод тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" из Бахмута: коротко