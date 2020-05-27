Венедиктова играет партию, которую ей дали, – директор Интерфакс-Украина

О противостоянии генпрокурора Ирины Венедиктовой и САП, штурме ГБР музея Гончара и повлияет ли дело с картинами на рейтинг Петра Порошенко – в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказал директор издания Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

О конфликте Ирины Венедиктовой с САП

В эфире программы "Что это было?" на 24 канале Александр Мартыненко отметил, что в этой власти, в частности, у президента, правительства и парламентской части есть одна проблема, которую каким-то образом пытаются решить. "У них нет ярких людей: на уровне исполнителей, функционеров. Нет ярких лидеров", – подчеркнул он.

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По его словам, на этом фоне генеральная прокурор ярко себя проявляет. Она активная, выходит в социальные сети и четко говорит, глядя в глаза гражданам и коррупционерам. То есть, в публичном плане Венедиктова выигрывает.

Команда понимает, что не может Зеленский вытянуть все за всех. Поэтому команде нужны яркие лидеры. По мнению журналиста, пока это не самостоятельная игра Венедиктовой. Это такая партия, которую ей дали, и она играет.



Ирина Венедиктова / Официальная страница Верховной Рады

Впрочем, директор Интерфакса-Украина отметил, что генеральный прокурор – это человек, от которого нужны результаты, в частности, и по уголовным делам. И добавил, что, вероятно, борьба генпрокурора с другими органами будет продолжаться: с САП, с НАБУ.

Но людей интересуют не разборки между органами. В свое время были разборки между НАБУ и СБУ, САП и Генпрокуратурой.

Для телезрителя это нормальная ситуация, но не для правоохранительной системы Украины. Они должны работать слаженно и на результат,

– отметил Александр Мартыненко.

Он объяснил, что концепция конкуренции правоохранительных органов очень долго является доминирующей в Украине. Однако журналист не понимает, для чего здесь конкуренция, если они должны работать в пределах своих полномочий и сотрудничая вместе. В частности, должны давать результат в виде посадок или решений суда.

Что известно о противостоянии Венедиктовой и САП В сети появилось видео, на котором генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии. В частности, она перечислила ряд дел, среди которых самовольный захват земли в Пуще-Водице экс-заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым, производство относительно хищения денег на выполнение государственного оборонного заказа, отсутствие решений в отношении высокопоставленных должностных лиц режима Виктора Януковича.



Прокуроры САП отреагировали на обвинения Венедиктовой, и в фейсбуке опубликовали открытое письмо, в котором категорически не согласились с высказываниями генпрокурора.

Об изменении правоохранительной системы

По словам директора Интерфакс-Украина, ни руководство прокуратуры, ни Офис Президента, ни самого президента не устраивает такая структура правоохранительных органов, которая сложилась за последние годы

Поэтому осенью в Украине могут произойти значительные изменения в правоохранительной системе. В частности, речь идет об увольнении руководителей НАБУ, САП, а впоследствии, вероятно, даже МВД. Он отметил, что свои полномочия может сложить руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Также, по мнению Александра Мартыненко, уволят и руководителя НАБУ Артема Сытника, а на его место назначат другого человека.



Александр Мартыненко / Фото "Главком"

Кроме этого, журналист объяснил, что для международных партнеров существование НАБУ – это так называемая красная линия. Для европейского сообщества это тот институт, который был создан не только в Украине. Поэтому очень важно, чтобы в Украине был независимый следственный орган.

О штурме музея Гончара

Александр Мартыненко допускает, что Петр Порошенко мог знать, что к нему планируют визит следователи ГБР, поэтому решил переиграть ситуацию и открыть выставку картин.

Это тот случай, когда Петр Алексеевич и его люди обыграли ГБР в этой игре. Понимаю, что кто-то из знакомых, друзей или бывших подчиненных сообщил, что это планируется. Вероятно, следователи планировали приезд к нему домой

– пояснил журналист.

По его мнению, после сообщения была выбрана тактика вывезти следователей в такое публичное место как музей и притвориться, будто происходит показ картин людям. Журналист считает, что это был удачный ход с точки зрения Порошенко. И эта история может способствовать повышению рейтинга политика.

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Почему ГБР штурмовали музей Гончара? ГБР вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос как свидетеля. Дело касается 43 картин всемирно известных художников, которые контрабандой вывезли за границу. По данным СМИ, эти картины якобы хранятся на вилле Петра Порошенко в Испании.



После того, как Порошенко не приехал на допрос в ГБР, следователи решили приехать в музей Ивана Гончара, где он презентовал коллекцию картин.



Поэтому ГБР штурмовало музей Гончара, и спецназовцы ворвались в здание, взломав дверь.

О вероятной отставке Авакова

Александр Мартыненко рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков уйдет в отставку только по собственному желанию. И заметил, что у него сейчас очень значительное влияние, потому за то, чтобы он ушел с должности, вряд ли проголосуют.

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