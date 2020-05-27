У Авакова и Зеленского соглашение о ненападении, – журналист о вероятной отставке министра

Министр внутренних дел Арсен Аваков имеет большое влияние, именно поэтому никто не может отправить его в отставку уже 6 год. Кроме этого, нынешняя власть к нему относится очень лояльно.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів директор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

До теми Восени будуть зміни, – журналіст про звільнення у правоохоронних органах

"Відставка Авакова, якщо нею хтось буде гратися, не факт, що збудеться. У нього зараз великий вплив, тому в мене є сумнів, що за його відставку проголосують. Тут значно все складніше", – сказав Мартиненко.

Він зазначив, що навіть попри резонансні кримінальні справи, у яких фігурують правоохоронці, на Авакова не чинять значного тиску. Йдеться, зокрема й про зґвалтування у Кагарлику, яке трапилось нещодавно.

Це залишиться тиском на нього, але лагідним, бо серйозно на нього не тисне ні влада, ні Зеленський. У них просто така угода про ненапад, і вони собі спокійно співіснують один з одним,

– запевнив журналіст.

Він також додав, що зґвалтування у Кагарлику – це страшна трагедія, однак її не можна пов'язувати з політикою. "Я проти того, щоб прив'язувати такі трагедії до вирішення політичних питань", – підсумував журналіст.

Довідка. Йдеться про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку 23 травня 2020 року 26-річної жінки. Поліцейськими, яких підозрюють у зґвалтуванні, виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів, а все відділення Кагарлицької поліції наразі розформували.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу