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В Авакова і Зеленського угода про ненапад, – журналіст про ймовірну відставку міністра

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / glavred.info

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має великий вплив, саме через ніхто не може відправити його у відставку вже 6 рік. Окрім цього, нинішня влада до нього ставиться дуже лояльно.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів директор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

До теми Восени будуть зміни, – журналіст про звільнення у правоохоронних органах

"Відставка Авакова, якщо нею хтось буде гратися, не факт, що збудеться. У нього зараз великий вплив, тому в мене є сумнів, що за його відставку проголосують. Тут значно все складніше", – сказав Мартиненко.

Він зазначив, що навіть попри резонансні кримінальні справи, у яких фігурують правоохоронці, на Авакова не чинять значного тиску. Йдеться, зокрема й про зґвалтування у Кагарлику, яке трапилось нещодавно.

Це залишиться тиском на нього, але лагідним, бо серйозно на нього не тисне ні влада, ні Зеленський. У них просто така угода про ненапад, і вони собі спокійно співіснують один з одним,
– запевнив журналіст.

Він також додав, що зґвалтування у Кагарлику – це страшна трагедія, однак її не можна пов'язувати з політикою. "Я проти того, щоб прив'язувати такі трагедії до вирішення політичних питань", – підсумував журналіст.

Довідка. Йдеться про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку 23 травня 2020 року  26-річної жінки. Поліцейськими, яких підозрюють у зґвалтуванні, виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів, а все відділення Кагарлицької поліції наразі розформували.

злочини
Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Зґвалтування у Кагарлику Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Новини України
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