Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Що відомо про священника з України, який допомагає окупантам

Чернівецький блогер Едгар Каланча розповів, що у грудні 2021 року Василь Ковальчук молодший виїхав з України за російським паспортом, після чого вже не повертався. Після втечі священник став настоятелем храму та благочинним Пушкінського округу Московської області.

Відомо, що у цій церкві уродженець України організував благодійну організацію, яка збирає допомогу для учасників "СВО". Там Ковальчук благословляє та освячує всі речі, які передають російським солдатам і які відправляються в зону бойових дій. Ба більше, настоятель разом з іншими священниками регулярно приймає у себе окупантів і благословляє їх на успішне виконання служби.

На початку лютого 2025 року в Сторожинці понад 800 членів двох церковних парафій проголосували за перехід з УПЦ МП до ПЦУ. Проте через два тижні благочинний Сторожинецького округу, митрофорний протоієрей Василь Ковальчук разом зі своїм сином Григорієм зібрали прихильників УПЦ МП і закликали не віддавати дві церкви.

Відомо, що у митрофорного протоієрея Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Василя Ковальчука є п’ятеро синів, двоє з яких наразі перебуває в Росії і там здійснюють службу як священники РПЦ. Ще троє перебувають в Україні.